Окупанти атакували Слов'янськ: під ударом опинився Словкурорт (відео)

Ситуація у Донецькій області

У ніч проти 6 квітня у Слов'янську лунали вибухи. Загалом за 5 квітня росіяни поранили 7 мешканців регіону: 5 - у Покровську та 2 - у Пушкіному. Під вогнем за останню добу знаходилися одразу чотири райони Донецької області - Бахмутський, Краматорський, Покровський та Волноваський.

Нагадаємо, російські війська 5 квітня обстріляли Покровськ Донецької області, атакувавши приватний сектор. Поранення отримали п'ятеро людей, зокрема 14-річний хлопець. Крім того, через обстріл Покровська виник вогонь в адміністративній будівлі та у приватному будинку. Одну з пожеж довелося гасити п'ять годин.

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