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Окупанти атакували склад матеріалів ДТЕК в Дніпропетровській області

Фото: окупанти атакували склад матеріалів ДТЕК в Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували склад із матеріалами ДТЕК у Дніпропетровській області. Збитки підраховуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Ворог завдав удару по складських приміщеннях ДТЕК в Дніпропетровській області. Було пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання", - йдеться в повідомленні.

Наразі в компанії оцінюють збитки. Також енергетики планують, як перекрити потребу у знищених матеріалах.  

Обстріл України 2 жовтня

У ніч проти 2 жовтня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося знищити 4 із 7 ударних безпілотників. Зокрема, повітряну тривогу оголошували в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Кіровоградській області. До того ж, у Кривому Розі лунали вибухи.

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ДТЕКДніпропетровська область