Оккупанты атаковали пограничье в Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях
Фото: Оккупанты атаковали пограничье в Сумской области (facebook.com/Zhyvytskyy)
Оккупанты 27 ноября обстреляли Эсманьскую громаду Сумской области. Противник нанес удар по одному из сел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"По пограничьи россияне открывали огонь из ствольной артиллерии. Было 2 "прилета". Без разрушений", - указал чиновник.
Живицкий отметил, что у остальных пограничных громад - спокойно. Вражеских обстрелов зафиксировано не было.
Кроме того, глава военной администрации выразил благодарность защитникам и защитницам Украины.
Напомним, в Харьковской области 27 ноября два человека получили ранения в результате взрывов боеприпасов.
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