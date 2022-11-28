Оккупанты атаковали пограничье в Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

Оккупанты 27 ноября обстреляли Эсманьскую громаду Сумской области. Противник нанес удар по одному из сел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"По пограничьи россияне открывали огонь из ствольной артиллерии. Было 2 "прилета". Без разрушений", - указал чиновник. Живицкий отметил, что у остальных пограничных громад - спокойно. Вражеских обстрелов зафиксировано не было. Кроме того, глава военной администрации выразил благодарность защитникам и защитницам Украины.