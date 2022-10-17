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Окупанти атакували понад 25 населених пунктів цієї ночі та вранці, - Зеленський

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Київ, Понеділок 17 жовтня 2022 22:37
Окупанти атакували понад 25 населених пунктів цієї ночі та вранці, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 17 жовтня, вночі та вранці російські окупанти атакували понад 25 населених пунктів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Протягом усього дня триває розбір завалів у тих місцях, куди російським терористам таки вдалося сьогодні влучити", - розповів президент.

Він нагадав, що у Києві окупанти вбили молоду сім'ю, поціливши у житловий будинок іранським "Шахедом", - хлопця та дівчину на шостому місяці вагітності.

"Володимир Путін (президент РФ - ред.) може записати собі чергове досягнення - вбив ще одну вагітну жінку", - заявив Зеленський.

За його словами, тільки одним "Шахедом" було вбито чотирьох мирних жителів.

"Були й інші влучення. Понад 25 населених пунктів нашої країни опинилися під ударами цієї ночі та вранці. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 17 жовтня вранці російські окупанти атакували Київ за допомогою іранських безпілотників-камікадзе.

Також ми писали, що вибухи на Київщині були чутні ввечері 17 жовтня. Спрацювали системи ППО.

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