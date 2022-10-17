Окупанти атакували понад 25 населених пунктів цієї ночі та вранці, - Зеленський
У понеділок, 17 жовтня, вночі та вранці російські окупанти атакували понад 25 населених пунктів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Протягом усього дня триває розбір завалів у тих місцях, куди російським терористам таки вдалося сьогодні влучити", - розповів президент.
Він нагадав, що у Києві окупанти вбили молоду сім'ю, поціливши у житловий будинок іранським "Шахедом", - хлопця та дівчину на шостому місяці вагітності.
"Володимир Путін (президент РФ - ред.) може записати собі чергове досягнення - вбив ще одну вагітну жінку", - заявив Зеленський.
За його словами, тільки одним "Шахедом" було вбито чотирьох мирних жителів.
"Були й інші влучення. Понад 25 населених пунктів нашої країни опинилися під ударами цієї ночі та вранці. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору", - додав Зеленський.
Нагадаємо, 17 жовтня вранці російські окупанти атакували Київ за допомогою іранських безпілотників-камікадзе.
Також ми писали, що вибухи на Київщині були чутні ввечері 17 жовтня. Спрацювали системи ППО.
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