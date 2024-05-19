Окупанти атакували логістичні шляхи у Луганській області, - ОВА

За добу окупанти обстріляли кожне деокуповане село у Луганській області. Основний удар припав на логістику, відбулися близько 30 вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.
"Противник обстріляв кожне деокуповане село, де залишаються люди. Так, у Невському та Новолюбівці сталося близько 30 вибухів. Зруйновані три будинки та адміністративні будівлі. Масовано обстріляні логістичні шляхи навколо", - розповів він.
Зокрема, за даними голови ОВА, по Макіївці росіяни вдарили з гелікоптера та реактивної системи залпового вогню "Град".
За даними Генштаба, на Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за останню добу зросла до 11. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове.
А на Лиманському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Противник здійснив шість безуспішних атак у напрямках населених пунктів Новосадове, Торське та Григорівка.
Крім того, як розповів у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, ЗСУ відбили ворожий штурм у районі Часового Яру в Донецькій області. При цьому українські бійці знищили багато російської бронетехніки.
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