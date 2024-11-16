Окупанти атакували Куп'янський район: почалась пожежа, є постраждалі (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

До ліквідації наслідків ворожого удару були залучені 8 рятувальників, одна одиниця техніки та медичний розрахунок ДСНС.

"Горів дах літньої кухні на площі 30 м кв. Крім того пошкоджено житловий будинок", - зазначили рятувальники.

За попередніми даними, постраждали троє людей. Крім того, в результаті обстрілу сталася пожежа на території приватного домоволодіння.

"Сьогодні опівдні ворожа авіація нанесла удар по житловому сектору с. Осиново Куп'янського району", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Харківської області

У ніч на 16 листопада російські війська атакували Україну десятками дронів та ракетою. Зокрема, РФ завдала удару по Харківській області ракетою С-300.

Зазначимо, що подібні удари по Харківській області не рідкість. Наприклад, у Харківі в ніч на 14 листопада пролунали вибухи. Російські окупанти завдали ударів із застосуванням керованих авіабомб по місту.

Крім того, 14 листопада, близько 03:40, в районі Слатиного Харківської області було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі внаслідок російського обстрілу. Через це кілька населених пунктів залишилися без світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.