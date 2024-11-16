Оккупанты атаковали Купянский район: начался пожар, есть пострадавшие (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"Сегодня в полдень вражеская авиация нанесла удар по жилому сектору с. Осиново Купянского района", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадали три человека. Кроме того, в результате обстрела произошел пожар на территории частного домовладения.

"Горела крыша летней кухни на площади 30 м кв. Кроме того поврежден жилой дом", - отметили спасатели.

Последствия обстрела села Осиново Купянского района 16 ноября (t.me/DSNS_Kharkiv)

К ликвидации последствий вражеского удара были привлечены 8 спасателей, одна единица техники и медицинский расчет ГСЧС.