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Оккупанты атаковали Купянский район: начался пожар, есть пострадавшие (фото)

Купянск, Суббота 16 ноября 2024 14:53
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Оккупанты атаковали Купянский район: начался пожар, есть пострадавшие (фото) Фото: оккупанты атаковали село Осиново Купянского района Харьковской области 16 ноября (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Наталия Гурковская

16 ноября российские войска обстреляли село Осиново Купянского района. Три человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Сегодня в полдень вражеская авиация нанесла удар по жилому сектору с. Осиново Купянского района", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадали три человека. Кроме того, в результате обстрела произошел пожар на территории частного домовладения.

"Горела крыша летней кухни на площади 30 м кв. Кроме того поврежден жилой дом", - отметили спасатели.

Последствия обстрела села Осиново Купянского района 16 ноября (t.me/DSNS_Kharkiv)

К ликвидации последствий вражеского удара были привлечены 8 спасателей, одна единица техники и медицинский расчет ГСЧС.

Обстрелы Харьковской области

В ночь на 16 ноября российские войска атаковали Украину десятками дронов и ракетой. В частности, РФ нанесла удар по Харьковской области ракетой С-300.

Отметим, что подобные удары по Харьковской области не редкость. Например, в Харькове в ночь на 14 ноября раздались взрывы. Российские оккупанты нанесли удары с применением управляемых авиабомб по городу.

Кроме того, 14 ноября, около 03:40, в районе Слатино Харьковской области была повреждена высоковольтная линия электропередачи в результате российского обстрела. Из-за этого несколько населенных пунктов остались без света.

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