Окупанти атакували Куп'янський район з дрону: поранено водія "швидкої"

Російські війська зкинули вибухівку з дрону на село Петропавлівка Купʼянського району Харківської області 13 квітня. Поранено водія "швидкої".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську облпрокуратуру.

За даними слідства, 13 квітня, близько 13:30, окупанти скинули боєприпас з FPV-дрону на с. Петропавлівка Купʼянського району. "Отримав поранення водій бригади екстреної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні. За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).