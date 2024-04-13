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Окупанти атакували Куп'янський район з дрону: поранено водія "швидкої"

Харків, Субота 13 квітня 2024 15:08
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Окупанти атакували Куп'янський район з дрону: поранено водія "швидкої" Фото: окупанти атакували Куп'янський район із дрону 13 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська зкинули вибухівку з дрону на село Петропавлівка Купʼянського району Харківської області 13 квітня. Поранено водія "швидкої".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську облпрокуратуру.

За даними слідства, 13 квітня, близько 13:30, окупанти скинули боєприпас з FPV-дрону на с. Петропавлівка Купʼянського району.

"Отримав поранення водій бригади екстреної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Обстріли Куп'янська

Російські війська постійно атакують Куп'янськ та район Харківської області. Зокрема, 12 квітня окупанти з артилерії обстріляли Куп'янськ-Вузловий та одне із сіл Куп'янського району. Одна людина загинула, двоє людей постраждали.

Вже піздно ввечері 12 квітня російські війська обстріляли середмістя Куп'янська Харківської області. Почалася пожежа, двоє людей отримали поранення.

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