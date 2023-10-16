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Окупанти атакували Хмельницьку область "шахедами": в ОВА розповіли про наслідки

Україна, Понеділок 16 жовтня 2023 08:52
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Окупанти атакували Хмельницьку область "шахедами": в ОВА розповіли про наслідки Фото: РФ атакувала Хмельницьку область "шахедами" 16 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти під час масованої атаки по Україні запустили по Хмельницькій області дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку ОВА.

"Цієї ночі ворог атакував Хмельниччину "шахедами", - розповів перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

За його словами, в області активно працювали сили ППО.

"Руйнувань та постраждалих немає", - констатував Тюрін.

Обстріл України

Вночі у більшості областей України була оголошена повітряна тривога. Зафіксовано польоти ракет та атаку дронів. Зокрема, ППО працювала у Хмельницькому, де повідомлялось про вибухи під час тривоги. Окрім цього, під час нічного обстрілу Полтавської області постраждали троє місцевих, в тому числі дитина.

Під час нічної атаки по Україні ППО збила 11 російських дронів-камікадзе та дві ракети Х-59. При цьому РФ запустила по Україні "Іскандер", 12 БПЛА і п'ять ракет Х-59.

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