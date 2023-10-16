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Оккупанты атаковали Хмельницкую область "шахедами": в ОВА рассказали о последствиях

Украина, Понедельник 16 октября 2023 08:52
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Оккупанты атаковали Хмельницкую область "шахедами": в ОВА рассказали о последствиях Фото: РФ атаковала Хмельницкую область "шахедами" 16 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты во время массированной атаки по Украине запустили по Хмельницкой области дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую ОВА.

"Этой ночью враг атаковал Хмельнитчину "шахедами", - рассказал первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

По его словам, в области активно работали силы ПВО.

"Разрушений и пострадавших нет", - констатировал Тюрин.

Обстрел Украины

Ночью в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Зафиксированы полеты ракет и атака дронов. В частности, ПВО работала в Хмельницком, где сообщалось о взрывах во время тревоги. Кроме этого, во время ночного обстрела Полтавской области пострадали трое местных, в том числе ребенок.

Во время ночной атаки по Украине ПВО сбило 11 российских дронов-камикадзе и две ракеты Х-59. При этом РФ запустила по Украине "Искандер", 12 БПЛА и пять ракет Х-59.

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