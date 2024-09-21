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Окупанти атакували енергооб'єкти у п'яти областях України: поранено енергетика

Фото: РФ атакувала енергооб'єкти у п'яти областях України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська не припиняють атаки на енергетику України. За минулу добу були атаковані об'єкти у п'яти областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

У Донецькій області внаслідок обстрілу пошкоджено повітряні лінії, знеструмлювалась підстанція. У Харківській області через обстріл знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. 

У Полтавській області під час повітряної тривоги вимикалась високовольтна повітряна лінія, знеструмлювалась підстанція. 

У Дніпропетровській області також була атакована підстанція. Під час огляду  окупанти знову вдарили по підстанції з дрона. Черговий електромонтер з електробезпеки отримав осколкове поранення. Його доправлено до лікарні.

 

Ситуація в енергетиці

Нагадаємо, останній масштабний обстріл енергетики Україні був 26 серпня. Тоді російські окупанти атакували об'єкти енергетики у 15 областях України.

Через масштабні пошкодження наприкінці серпня в Україні знову почали запроваджувати відключення світла. Протягом кількох тижнів ситуація стабілізувалася.

Детальніше про те, чи зможуть українці пережити зиму без відключень світла - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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ЕнергетикиЕлектроенергіяВідключеня світлаМіненерго