Оккупанты атаковали энергообъекты в пяти областях Украины: ранен энергетик

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточения в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

В Донецкой области в результате обстрела повреждены воздушные линии, обесточивалась подстанция. В Харьковской области из-за обстрела обесточивались подстанции и бытовые потребители.

В Полтавской области во время воздушной тревоги отключалась высоковольтная воздушная линия, обесточивалась подстанция.

В Днепропетровской области была атакована подстанция. Во время осмотра оккупанты снова ударили по подстанции из дрона. Дежурный электромонтер по электробезопасности получил осколочное ранение. Он доставлен в больницу.