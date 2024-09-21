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Оккупанты атаковали энергообъекты в пяти областях Украины: ранен энергетик

Фото: РФ атаковала энергообъекты в пяти областях Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска не прекращают атаки на энергетику Украины. За прошедшие сутки были атакованы объекты в пяти областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточения в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

В Донецкой области в результате обстрела повреждены воздушные линии, обесточивалась подстанция. В Харьковской области из-за обстрела обесточивались подстанции и бытовые потребители.

В Полтавской области во время воздушной тревоги отключалась высоковольтная воздушная линия, обесточивалась подстанция.

В Днепропетровской области была атакована подстанция. Во время осмотра оккупанты снова ударили по подстанции из дрона. Дежурный электромонтер по электробезопасности получил осколочное ранение. Он доставлен в больницу.

 

Ситуация в энергетике

Напомним, последний масштабный обстрел энергетики Украины был 26 августа. Тогда российские оккупанты атаковали объекты энергетики в 15 областях Украины.

Из-за масштабных повреждений в конце августа в Украине снова начали вводить отключения света. В течение нескольких недель ситуация стабилизировалась.

Детальнее о том, смогут ли украинцы пережить зиму без отключений света - узнайте в материале РБК-Украина.

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