Окупанти атакували дві українські ТЕС: обладнання серйозно пошкоджено

Атака Росії

Цієї ночі російські окупанти випустили по Україні 53 ракети різних типів та 47 ударних дронів. Сили ППО України збили 35 ракет та 36 "Шахедів".

Ціллю ворожої атаки були енергетичні об'єкти. У п'яти областях (Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській) була атакована енергетична інфраструктура.

Крім того, після масштабного обстрілу у Запоріжжі перекрили рух Дніпровською ГЕС. Раніше окупанти вже атакували ДніпроГЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.