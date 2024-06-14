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Нацгвардія знищила важливий польовий склад РФ на Харківському напрямку

Харків, П'ятниця 14 червня 2024 08:40
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Нацгвардія знищила важливий польовий склад РФ на Харківському напрямку Фото: Нацгвардія знищила польовий склад РФ на Харківському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Нацгвардії завдали значної шкоди російському угрупованню військ на Харківському напрямку. Було знищено склад, де зберігалося 100 одноразових гранатометів і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр спецпризначення "Омега".

"Бійці "Омега" знищили польовий склад боєприпасів, з яким ворог планував штурмові дії у Харківській області", - йдеться у повідомленні.

За оцінками бійців 2 окремого загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" на цьому польовому складі БК було:

  • ≈ 100 одноразових гранатометів;
  • ракети до ПТРК;
  • ракети до РПГ7;
  • набої різних калібрів;
  • ≈ 10 реактивних вогнеметів "Джміль".

Ситуація на фронті

ЗСУ нещодавно мали успіх під час контратак у північній частині Харківської області, де відновили позиції. При цьому фіксується просування російських окупантів поблизу Сіверська та Авдіївки.

Зокрема, російські військові намагалися захопити кілька висот неподалік Вовчанська. Їхні плани зірвали українські прикордонники.

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