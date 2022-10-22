Окупанти атакували Черкаську область

Перед цим, під час повітряної тривоги, Табурець повідомляв про підвищену небезпеку у Черкаському районі.

"Під час крайньої повітряної тривоги ворог атакував Черкаську область. Про наслідки пізніше. Працюють служби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 10 жовтня в Черкаській області система ППО збила два безпілотники і одну ракету.

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