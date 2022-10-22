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Окупанти атакували Черкаську область

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Черкаська область, Субота 22 жовтня 2022 04:40
Окупанти атакували Черкаську область Фото: окупанти атакували Черкаську область (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вночі 22 жовтня росіяни завдали удару по Черкаській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Перед цим, під час повітряної тривоги, Табурець повідомляв про підвищену небезпеку у Черкаському районі.

"Під час крайньої повітряної тривоги ворог атакував Черкаську область. Про наслідки пізніше. Працюють служби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 10 жовтня в Черкаській області система ППО збила два безпілотники і одну ракету.

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