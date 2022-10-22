Окупанти атакували Черкаську область
Фото: окупанти атакували Черкаську область (Getty Images)
Вночі 22 жовтня росіяни завдали удару по Черкаській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
Перед цим, під час повітряної тривоги, Табурець повідомляв про підвищену небезпеку у Черкаському районі.
"Під час крайньої повітряної тривоги ворог атакував Черкаську область. Про наслідки пізніше. Працюють служби", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 10 жовтня в Черкаській області система ППО збила два безпілотники і одну ракету.
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