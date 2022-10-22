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Оккупанты атаковали Черкасскую область

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Черкасская область, Суббота 22 октября 2022 04:40
Оккупанты атаковали Черкасскую область Фото: оккупанты атаковали Черкасскую область (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ночью 22 октября россияне нанесли удар по Черкасской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Черкасской ОВА Игоря Табурца.

Перед этим, во время воздушной тревоги, Табурец сообщал о повышенной опасности в Черкасском районе.

"Во время крайней воздушной тревоги враг атаковал Черкасскую область. О последствиях позже. Работают службы", - говорится в сообщении.

Напомним, что 10 октября в Черкасской области система ПВО сбила два беспилотника и одну ракету.

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