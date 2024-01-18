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Окупанти атакували багатоповерхівку у Куп'янську: є жертва та поранені

Фото: окупанти атакували багатоповерхівку у Куп'янську, є жертва та поранені (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти завдали удару по місту Куп‘янськ Харківської області у четвер, 18 січня. Одна людина загинула, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, окупанти влучили у багатоквартирний житловий будинок.

"Внаслідок обстрілу загинула 57-річна жінка. Зазнали поранень 57-річний та 61-річний чоловіки. Служби продовжують огляд місць обстрілів", - зазначив голова ОВА.

Наслідки обстрілу Куп'янська Харківської області (t.me/synegubov)

Обстріли Куп'янська

Куп'янськ та район Харківської області розташовані на лінії фронту, де ситуація на Лімано-Куп'янському напрямі останніми тижнями стала досить напруженою. Попри те, що Куп'янська було звільнено від окупантів у вересні 2022 року, місто постійно обстрілюється.

У зв'язку із постійними обстрілами у серпні минулого року з Куп'янського району Харківської області оголосили про проведення обов'язкової евакуації населення. Вона стосувалася і самого Куп'янська та Куп'янська Вузлового. Зокрема, у документі йшлося і про часткову евакуацію на територіях Кондрашівської сільської, Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад. Днями з Кондрашівської та Курилівської громад оголосили повну обов'язкову евакуацію населення.

Зазначимо, що під час атаки дронами та ракетами РФ атакувала і Чугуїв 17 січня. Тут одна людина загинула, ще троє поранено. Детальніше про наслідки цього масованого обстрілу, під час якого росіяни запустили по Україні 33 дрони та дві ракети С-300, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Купянск