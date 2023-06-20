Окупанти з артилерії обстріляли Нікопольський район: є постраждалий і руйнування

"На жаль, сьогодні знову поранена людина. Ворог чотири рази за день вдарив по Нікопольському району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через артилерійський обстріл постраждав мешканець Нікополя 1949 року народження. У нього осколкове поранення і струс мозку. Чоловіка доставили до лікарні. Медики надали усю необхідну допомогу.

Було пошкоджено 4 об’єкти, 8 приватних житлових будинків, 3 легкових автомобілі, 2 лінії електропередачі. Також росіяни обстріляли Марганецьку громаду. Був здійснений артилерійський обстріл та зафіксована атака з безпілотника.

Обстріли Нікополя та Дніпропетровської області

Російські загарбники обстрілюють Дніпропетровську область щодня, під ворожі удари найчастіше потрапляє Нікопольський район і саме місто, що знаходиться по іншу сторону річки Дніпро.

Окупанти для ударів по Нікополю активно використовують важку артилерію. Внаслідок таких атак у місті нерідко руйнуються та пошкоджуються будинки, газопроводи та ЛЕП, іноді гинуть люди.