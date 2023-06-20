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Окупанти з артилерії обстріляли Нікопольський район: є постраждалий і руйнування

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Нікопольський район, Вівторок 20 червня 2023 19:52
Окупанти з артилерії обстріляли Нікопольський район: є постраждалий і руйнування Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові сьогодні, 20 червня, обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії. Унаслідок ворожої атаки постраждав один чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"На жаль, сьогодні знову поранена людина. Ворог чотири рази за день вдарив по Нікопольському району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через артилерійський обстріл постраждав мешканець Нікополя 1949 року народження. У нього осколкове поранення і струс мозку. Чоловіка доставили до лікарні. Медики надали усю необхідну допомогу.

Було пошкоджено 4 об’єкти, 8 приватних житлових будинків, 3 легкових автомобілі, 2 лінії електропередачі. Також росіяни обстріляли Марганецьку громаду. Був здійснений артилерійський обстріл та зафіксована атака з безпілотника.

Обстріли Нікополя та Дніпропетровської області

Російські загарбники обстрілюють Дніпропетровську область щодня, під ворожі удари найчастіше потрапляє Нікопольський район і саме місто, що знаходиться по іншу сторону річки Дніпро.

Окупанти для ударів по Нікополю активно використовують важку артилерію. Внаслідок таких атак у місті нерідко руйнуються та пошкоджуються будинки, газопроводи та ЛЕП, іноді гинуть люди.

Нагадаємо, що російські військові вчора, 19 червня, обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки було поранено одну людину.

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