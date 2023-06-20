Оккупанты из артиллерии обстреляли Никопольский район: есть пострадавший и разрушения

Российские военные сегодня, 20 июня, обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука .

"К сожалению, сегодня снова ранен человек. Враг четыре раза за день ударил по Никопольскому району", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за артиллерийского обстрела пострадал житель Никополя 1949 года рождения. У него осколочное ранение и сотрясение мозга. Мужчину доставили в больницу. Медики оказали всю необходимую помощь.

Было повреждено 4 объекта, 8 частных жилых домов, 3 легковых автомобиля, 2 линии электропередачи. Также россияне обстреляли Марганецкую громаду. Был осуществлен артиллерийский обстрел и зафиксирована атака с беспилотника.

Обстрелы Никополя и Днепропетровской области

Российские захватчики обстреливают Днепропетровскую область ежедневно, под вражеские удары чаще всего попадает Никопольский район и сам город, находящийся по другую сторону реки Днепр.

Оккупанты для ударов по Никополю активно используют тяжелую артиллерию. В результате таких атак в городе нередко разрушаются и повреждаются дома, газопроводы и ЛЭП, иногда гибнут люди.