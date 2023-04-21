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Окупанти з артилерії обстріляли чотири громади у Сумській області: одна людина поранена

Фото: Автомобіль медиків (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 21 квітня, російські військові обстріляли чотири громади Сумської області. Внаслідок ворожих атак було поранено одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 4 прикордонних громад. Зафіксовано 114 прильотів з мінометів, артилерії, гранатометів", - йдеться у повідомленні.

  • Хотінська громада: зранку по околиці села Кіндратівка Хотінської громади ворог бив з артилерії - 4 "прильоти". Унаслідок обстрілу поранена 1 цивільна особа. Також пошкоджено приміщення школи;
  • Шалигинська громада: по території громади росіяни здійснили артилерійський обстріл - 8 "прильотів";
  • Білопільська громада: ворог по території громади здійснив 7 обстрілів протягом дня: бив з гранатометів (АГС) - 69 "прильотів" та мінометів - 29 "прильотів";
  • Новослобідська громада: був артобстріл громади - 4 "прильоти".

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти вчергове атакували прикордоння Чернігівської області за допомогою мінометів та ствольної артилерії.

У четвер, 20 квітня, росіяни обстріляли дві громади у Сумській області з артилерії та гранатометів.

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