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Окупанти з артилерії масовано обстріляли Вовчанськ: є руйнування (фото)

Фото: Окупанти з артилерії масовано обстріляли Вовчанськ (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 22 жовтня, росіяни з артилерії масовано обстріляли Вовчанськ (Харківська область). Внаслідок атаки пошкоджено два приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.

"22 жовтня військові РФ здійснили масований артилерійський обстріл міста Вовчанськ", - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліцейських, було пошкоджено два приватні будинки, автомобіль, інфраструктурні об'єкти.

"Попередньо встановлено, що обстріл здійснювався зі зброї 152 калібру", - додали поліцейські.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що росіяни цілий день гатили по шести громадах Сумської області. Внаслідок атак загарбників було поранено жінку.

Сьогодні, 22 жовтня 2022 року, російські війська загалом випустили по Україні 36 ракет, але більшу частину вдалося збити.

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