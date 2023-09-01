Окупанти з артилерії атакували 15 будинків у Нікополі: поранення отримала жінка

Російська армія сьогодні, 1 серпня, обстріляла Нікополь із важкої артилерії. Унаслідок ворожої атаки постраждала жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровську ОВА.
"Російська армія двічі била по Нікополю з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.
Пошкоджені 15 приватних осель. Із однієї з них надзвичайники врятували 81-річну жінку. Їй надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно.
Фото: Наслідки ударів (facebook.com/dniproODA)
Також були понівечені й 11 господарських споруд, авто, 15 сонячних панелей. А ще - лінії електропередач та газогін.
"За уточненою інформацією, в результаті вранішніх обстрілів Великомихайлівської громади Синельниківського району є руйнування. Побиті три житлові будинки", - зазначили в ОВА.
А через обірвані електромережі без світла залишилися більш ніж 450 родин. На зараз їхні домівки вже заживили. Ту саму громаду агресор обстріляв і вдень. Без постраждалих.
Російські окупанти регулярно обстрілюють населені пункти Дніпропетровської області, яка розташована поблизу лінії фронту.
Раніше повідомлялося, що 25 серпня війська РФ знову вдарили по Нікополю, і внаслідок ворожих атак загинула одна людина - 59-річний чоловік.
Нещодавно російські окупанти атакували Синельниківський район, внаслідок чого одна людина загинула, а шість - отримали поранення. Там також було пошкоджено сільськогосподарське підприємство, навчальний заклад та побиті автомобілі.
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