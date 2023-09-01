Окупанти з артилерії атакували 15 будинків у Нікополі: поранення отримала жінка

Деталі обстрілу

"Російська армія двічі била по Нікополю з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджені 15 приватних осель. Із однієї з них надзвичайники врятували 81-річну жінку. Їй надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/dniproODA)

Також були понівечені й 11 господарських споруд, авто, 15 сонячних панелей. А ще - лінії електропередач та газогін.

Наслідки ранкової атаки окупантів

"За уточненою інформацією, в результаті вранішніх обстрілів Великомихайлівської громади Синельниківського району є руйнування. Побиті три житлові будинки", - зазначили в ОВА.

А через обірвані електромережі без світла залишилися більш ніж 450 родин. На зараз їхні домівки вже заживили. Ту саму громаду агресор обстріляв і вдень. Без постраждалих.

Російські атаки на Дніпропетровську область

Російські окупанти регулярно обстрілюють населені пункти Дніпропетровської області, яка розташована поблизу лінії фронту.

Раніше повідомлялося, що 25 серпня війська РФ знову вдарили по Нікополю, і внаслідок ворожих атак загинула одна людина - 59-річний чоловік.

Нещодавно російські окупанти атакували Синельниківський район, внаслідок чого одна людина загинула, а шість - отримали поранення. Там також було пошкоджено сільськогосподарське підприємство, навчальний заклад та побиті автомобілі.