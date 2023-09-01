Оккупанты из артиллерии атаковали 15 домов в Никополе: ранения получила женщина

Детали обстрела

"Российская армия дважды била по Никополю из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Повреждены 15 частных домов. Из одного из них спасатели спасли 81-летнюю женщину. Ей оказали помощь, будет лечиться амбулаторно.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/dniproODA)

Также были изуродованы и 11 хозяйственных построек, авто, 15 солнечных панелей. А еще - линии электропередач и газопровод.

Последствия утренней атаки оккупантов

"По уточненной информации, в результате утренних обстрелов Великомихайловской громады Синельниковского района есть разрушения. Побиты три жилых дома", - отметили в ОВА.

А из-за оборванных электросетей без света остались более 450 семей. На сейчас их дома уже заживили. Ту же общину агрессор обстрелял и днем. Без пострадавших.

Российские атаки на Днепропетровскую область

Российские оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, расположенной вблизи линии фронта.

Ранее сообщалось, что 25 августа войска РФ снова ударили по Никополю, и в результате вражеских атак погиб один человек - 59-летний мужчина.

Недавно российские оккупанты атаковали Синельниковский район, в результате чего один человек погиб, а шесть - получили ранения. Там также были повреждены сельскохозяйственное предприятие, учебное заведение и избитые автомобили.