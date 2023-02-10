Окупанти активно застосовують авіацію та поповнюють втрати ув'язненими, - Генштаб

Зазначається, що ворог активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар'їнки та Вугледара.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян у районах населених пунктів Гряниківка та Масютівка Харківської області; Стельмахівка та Діброва - Луганська та Федорівка, Червона Гора, Бахмут, Іванівське, Авдіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Пречистівка Донецької області.

Минулої доби противник завдав 52 авіаційних та 6 ракетних ударів, 2 з яких - по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області.

Також окупанти здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема з цивільної інфраструктури Донецької та Херсонської областей.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах без змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстріляли райони 27 населених пунктів. Серед них Сеньківка та Гай Чернігівської області; Нововасилівка, Студенок, Волгіне, Басівка, Миколаївка, Олександрівка, Велика Писарівка на Сумщині та Уді, Ветеринарні, Козача Лопань, Малі Проходи, Стариця та Дворічна Харківської області.

На Куп'янське та Лиманське напрямки під вогонь потрапили райони населених пунктів Сеньківка, Куп'янськ, Піщани, Берестове, Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Краснополівка, Діброва та Сріблярське лісництво Луганської області та Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстріляли райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Васюківка, Веселе, Берестове, Білогорівка, Червона Гора, Годин Яр, Богданівка, Іванівське, Бахмут, Олександро-Шультине, Торецьк, Північне та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Кам'янка, Авдіївка, Першотравневе, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Нескучне, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар.

На Запорізькому напрямку вогневої поразки отримали райони населених пунктів Времівка та Новополь у Донецькій області та Темирівці, Ольгівську, Староукраїнську, Гуляйполі, Червоне, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Новоданилівка, Мала Токмачка та Чарівне Запорізьке.

На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали райони 22 населених пунктів, у тому числі: Качкарівка, Токарівка, Веселе, Антонівка, Садове, Комишани, Берегове та Херсон.

Російські загарбники продовжують проводити фільтраційні заходи на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Так, у місті Гола Пристань співробітники ФСБ проводять перевірки документів та речей місцевих мешканців, особливу увагу приділяють телефонам.

З метою поповнення втрат, до населеного пункту Мирне Запорізької області, російські окупанти привезли найманців із ПВК "Вагнер", з-поміж завербованих ув'язнених.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Сили протиповітряної оборони за день збили 3 БПЛА противника. За попередньою інформацією, 2 типи "Орлан-10" та 1 "Оріон".

Підрозділи ракетних військ та артилерії водночас вразили два пункти управління ворога, п'ять районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію ППО противника.