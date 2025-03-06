Окупанти активно атакують на Торецькому напрямку: яка ситуація на фронті

На фронті від початку доби 6 березня відбулося 80 бойових зіткнень. Найбільш активно ворог діє на Торецькому та Покровському напрямку, а також у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За сьогодні українські воїни відбили дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві штурмові дії неподалік Загризового, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу Невського та в напрямку Григорівки. Три боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають п’ять спроб окупантів просунутись вперед в районі Часового Яру, ще три боєзіткнення вже завершились. Ворог завдав авіаудару по Краматорську.

На Торецькому напрямку противник 18 разів атакував неподалік Диліївки, Кримського, Озарянівки та Торецька. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 12 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Промінь, Надіївка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 11 атак, одне боєзіткнення - досі триває. Авіаударів керованими бомбами зазнав Сухий Яр.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку наші воїни відбили чотири ворожі атаки поблизу Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку загарбник не припиняє спроб покращити своє положення. Сьогодні Сили оборони відбили три спроби просунутись вперед в районах Привільного та Новосілки. Також авіація противника завдала ударів керованими авіаційними бомбами по Гуляйполю, Темирівці, Залізничному та Зеленому Полю. Окрім цього, некерованими ракетами вдарила по Новополю.

На даний час наші війська ще відбивають чотири ворожі штурми на Оріхівському напрямку. Загалом за сьогодні окупант сім разів активно йшов на позиції українських підрозділів в районах Малої Токмачки, Нестерянки та П’ятихаток. Авіаударів з боку ворога зазнали Степове, П’ятихатки та Плавні.

На Сіверському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

У Курській області українські оборонці відбили 16 атак росіян, одинадцять зіткнень досі тривають. Противник, від початку доби, завдав 18 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 23 керовані авіаційні бомби та здійснив 261 артилерійський обстріл.