Окупанти активізувалися на сході: Генштаб розповів, де найзапекліші бої

За оновленими даними, окупанти завдали по Україні двох ракетних та 71 авіаційного удару, застосували 6 ракет і скинули 101 керовану авіабомбу.

Також вони атакували дронами-камікадзе - 3843 випадки, а загальна кількість обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів сягнула 5825, з яких 98 — із реактивних систем залпового вогню.

Авіаудари зафіксовані по районах Шостки (Сумщина), Залізничного, Новоданилівки та Плавнів (Запоріжжя), Ольгівки (Херсонщина).

У відповідь українські Сили оборони вразили два райони зосередження живої сили та техніки противника, пункт управління, артилерійський засіб і ще шість важливих об'єктів.

Напрямки бойових дій

Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Зафіксовано 38 бойових зіткнень. Ворог здійснив 10 авіаударів, скинув 17 авіабомб, провів 351 артилерійський обстріл, зокрема чотири - з РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок. Росіяни шість разів штурмували наші позиції біля Вовчанська, Бологівки та Красного Першого.

Куп’янський напрямок. За добу - чотири ворожі атаки біля Степової Новоселівки та Кіндрашівки.

Лиманський напрямок. 26 атак противника. Ворог намагався просунутись біля Корового Яру, Карпівки, Колодязів, Шандриголового, Торського та у напрямку Серебрянки.

Сіверський напрямок. П’ять атак у районах Григорівки, Серебрянки та Виїмки.

Краматорський напрямок. Вісім бойових зіткнень біля Оріхово-Василівки, Білої Гори, Предтечиного та Часового Яру.

Торецький напрямок. Сім атак у районах Диліївки, Щербинівки, Калинівки, Неліпівки та Олександро-Калинового.

Покровський напрямок. Найгарячіша ділянка фронту: наші воїни відбили 47 атак у напрямку Філії, а також поблизу Полтавки, Володимирівки, Миролюбівки, Новоекономічного, Лисівки, Мирнограда, Покровська, Звірового, Новоторецького, Котлиного, Молодецького, Удачного, Горіхового та Олексіївки.

Новопавлівський напрямок. 13 штурмів у районах Зірки, Вільного Поля, Новополя, Зеленого Поля, Маліївки, Шевченка та у напрямку Олександрограда й Камишувахи.

Гуляйпільський напрямок. Штурмів не зафіксовано.

Оріхівський напрямок. Чотири атаки біля Кам’янського.

Придніпровський напрямок. Шість бойових зіткнень. Ворог намагався просунутися у бік Дніпровського, Садового, Придніпровського, в районі Голої Пристані та острова Козульський.

Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування ударних угруповань противника не виявлено.