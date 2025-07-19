Оккупанты активизировались на востоке: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 177 боевых столкновений. Российские войска не прекращают попыток прорыва на разных направлениях, активно применяя авиацию, дроны и артиллерию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По обновленным данным, оккупанты нанесли по Украине два ракетных и 71 авиационный удар, применили 6 ракет и сбросили 101 управляемую авиабомбу.
Также они атаковали дронами-камикадзе - 3843 случая, а общее количество обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов достигло 5825, из которых 98 - из реактивных систем залпового огня.
Авиаудары зафиксированы по районам Шостки (Сумщина), Железнодорожного, Новоданиловки и Плавней (Запорожье), Ольговки (Херсонщина).
В ответ украинские Силы обороны поразили два района сосредоточения живой силы и техники противника, пункт управления, артиллерийское средство и еще шесть важных объектов.
Направления боевых действий
Северо-Слобожанское и Курское направления. 38 боевых столкновений зафиксировано. Враг совершил 10 авиаударов, сбросил 17 авиабомб, провел 351 артиллерийский обстрел, в том числе четыре - из РСЗО.
Южно-Слобожанское направление. Россияне шесть раз штурмовали наши позиции возле Волчанска, Бологовки и Красного Первого.
Купянское направление. За сутки - четыре вражеские атаки у Степной Новоселовки и Кондрашовки.
Лиманское направление. 26 атак противника. Враг пытался продвинуться у Корового Яра, Карповки, Колодязов, Шандриголово, Торского и в направлении Серебрянки.
Северское направление. Пять атак в районах Григорьевки, Серебрянки и Выемки.
Краматорское направление. Восемь боевых столкновений возле Орехово-Васильевки, Белой Горы, Предтечино и Часового Яра.
Торецкое направление. Семь атак в районах Дилиевки, Щербиновки, Калиновки, Нелиповки и Александро-Калиново.
Покровское направ ление - самый горячий участок фронта: наши воины отбили 47 атак в направлении Филиала, а также вблизи Полтавки, Владимировки, Миролюбовки, Новоэкономического, Лисовки, Мирнограда, Покровска, Звирово, Новоторецкого, Котлиного, Молодецкого, Удачного, Орехового и Алексеевки.
Новопавловское направление. 13 штурмов в районах Зирки, Вольного Поля, Новополя, Зеленого Поля, Малиевки, Шевченко и в направлении Александрограда и Камышевахи.
Гуляйпольское направление. Штурмов не зафиксировано.
Ореховское направление. Четыре атаки возле Каменского.
Приднепровское направление. Шесть боевых столкновений. Враг пытался продвинуться в сторону Днепровского, Садового, Приднепровского, в районе Голой Пристани и острова Козульский.
Волынское и Полесское направления. Признаков формирования ударных группировок противника не обнаружено.
Потери России в войне
Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек.
Также украинские воины обезвредили семь боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 163 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, одну ракету, 112 единиц автомобильной техники оккупантов.
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