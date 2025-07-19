Оккупанты активизировались на востоке: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 177 боевых столкновений. Российские войска не прекращают попыток прорыва на разных направлениях, активно применяя авиацию, дроны и артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

По обновленным данным, оккупанты нанесли по Украине два ракетных и 71 авиационный удар, применили 6 ракет и сбросили 101 управляемую авиабомбу.

Также они атаковали дронами-камикадзе - 3843 случая, а общее количество обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов достигло 5825, из которых 98 - из реактивных систем залпового огня.

Авиаудары зафиксированы по районам Шостки (Сумщина), Железнодорожного, Новоданиловки и Плавней (Запорожье), Ольговки (Херсонщина).

В ответ украинские Силы обороны поразили два района сосредоточения живой силы и техники противника, пункт управления, артиллерийское средство и еще шесть важных объектов.

Направления боевых действий

Северо-Слобожанское и Курское направления. 38 боевых столкновений зафиксировано. Враг совершил 10 авиаударов, сбросил 17 авиабомб, провел 351 артиллерийский обстрел, в том числе четыре - из РСЗО.

Южно-Слобожанское направление. Россияне шесть раз штурмовали наши позиции возле Волчанска, Бологовки и Красного Первого.

Купянское направление. За сутки - четыре вражеские атаки у Степной Новоселовки и Кондрашовки.

Лиманское направление. 26 атак противника. Враг пытался продвинуться у Корового Яра, Карповки, Колодязов, Шандриголово, Торского и в направлении Серебрянки.

Северское направление. Пять атак в районах Григорьевки, Серебрянки и Выемки.

Краматорское направление. Восемь боевых столкновений возле Орехово-Васильевки, Белой Горы, Предтечино и Часового Яра.

Торецкое направление. Семь атак в районах Дилиевки, Щербиновки, Калиновки, Нелиповки и Александро-Калиново.

Покровское направ ление - самый горячий участок фронта: наши воины отбили 47 атак в направлении Филиала, а также вблизи Полтавки, Владимировки, Миролюбовки, Новоэкономического, Лисовки, Мирнограда, Покровска, Звирово, Новоторецкого, Котлиного, Молодецкого, Удачного, Орехового и Алексеевки.

Новопавловское направление. 13 штурмов в районах Зирки, Вольного Поля, Новополя, Зеленого Поля, Малиевки, Шевченко и в направлении Александрограда и Камышевахи.

Гуляйпольское направление. Штурмов не зафиксировано.

Ореховское направление. Четыре атаки возле Каменского.

Приднепровское направление. Шесть боевых столкновений. Враг пытался продвинуться в сторону Днепровского, Садового, Приднепровского, в районе Голой Пристани и острова Козульский.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования ударных группировок противника не обнаружено.