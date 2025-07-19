ua en ru
Сб, 19 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Оккупанты активизировались на востоке: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои

Суббота 19 июля 2025 08:30
UA EN RU
Оккупанты активизировались на востоке: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 177 боевых столкновений. Российские войска не прекращают попыток прорыва на разных направлениях, активно применяя авиацию, дроны и артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По обновленным данным, оккупанты нанесли по Украине два ракетных и 71 авиационный удар, применили 6 ракет и сбросили 101 управляемую авиабомбу.

Также они атаковали дронами-камикадзе - 3843 случая, а общее количество обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов достигло 5825, из которых 98 - из реактивных систем залпового огня.

Авиаудары зафиксированы по районам Шостки (Сумщина), Железнодорожного, Новоданиловки и Плавней (Запорожье), Ольговки (Херсонщина).

В ответ украинские Силы обороны поразили два района сосредоточения живой силы и техники противника, пункт управления, артиллерийское средство и еще шесть важных объектов.

Направления боевых действий

Северо-Слобожанское и Курское направления. 38 боевых столкновений зафиксировано. Враг совершил 10 авиаударов, сбросил 17 авиабомб, провел 351 артиллерийский обстрел, в том числе четыре - из РСЗО.

Оккупанты активизировались на востоке: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои

Южно-Слобожанское направление. Россияне шесть раз штурмовали наши позиции возле Волчанска, Бологовки и Красного Первого.

Оккупанты активизировались на востоке: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои

Купянское направление. За сутки - четыре вражеские атаки у Степной Новоселовки и Кондрашовки.

Оккупанты активизировались на востоке: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои

Лиманское направление. 26 атак противника. Враг пытался продвинуться у Корового Яра, Карповки, Колодязов, Шандриголово, Торского и в направлении Серебрянки.

Оккупанты активизировались на востоке: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои

Северское направление. Пять атак в районах Григорьевки, Серебрянки и Выемки.

Оккупанты активизировались на востоке: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои

Краматорское направление. Восемь боевых столкновений возле Орехово-Васильевки, Белой Горы, Предтечино и Часового Яра.

Оккупанты активизировались на востоке: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои

Торецкое направление. Семь атак в районах Дилиевки, Щербиновки, Калиновки, Нелиповки и Александро-Калиново.

Оккупанты активизировались на востоке: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои

Покровское направ ление - самый горячий участок фронта: наши воины отбили 47 атак в направлении Филиала, а также вблизи Полтавки, Владимировки, Миролюбовки, Новоэкономического, Лисовки, Мирнограда, Покровска, Звирово, Новоторецкого, Котлиного, Молодецкого, Удачного, Орехового и Алексеевки.

Оккупанты активизировались на востоке: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои

Новопавловское направление. 13 штурмов в районах Зирки, Вольного Поля, Новополя, Зеленого Поля, Малиевки, Шевченко и в направлении Александрограда и Камышевахи.

Оккупанты активизировались на востоке: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои

Гуляйпольское направление. Штурмов не зафиксировано.

Оккупанты активизировались на востоке: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои

Ореховское направление. Четыре атаки возле Каменского.

Оккупанты активизировались на востоке: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои

Приднепровское направление. Шесть боевых столкновений. Враг пытался продвинуться в сторону Днепровского, Садового, Приднепровского, в районе Голой Пристани и острова Козульский.

Оккупанты активизировались на востоке: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования ударных группировок противника не обнаружено.

Потери России в войне

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек.

Также украинские воины обезвредили семь боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 163 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, одну ракету, 112 единиц автомобильной техники оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
Новости
Полыхали несколько этажей: стало известно о последствиях удара РФ по Одессе (фото, видео)
Полыхали несколько этажей: стало известно о последствиях удара РФ по Одессе (фото, видео)
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе