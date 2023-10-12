Окупанти активізувалися не лише біля Авдіївки. Генштаб доповів про фронт

Успіхи ЗСУ

Українські воїни продовжують наступальну операцію на двох ділянках фронту. На Мелітопольському напрямку захисниках вдалося покращили тактичне положення західніше Роботиного Запорізької області.

Крім того, наші бійці, за словами Ковальова, продовжують штурми у районі південніше Бахмута, закріплюються на рубежах.

"Наші підрозділи мали успіх у районах східніше Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Наші воїни завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога", - додав речник.

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Спроби окупантів

Речник Генштабу підтвердив, що окупанти активізували атаки у районі Авдіївки. Там тривають запеклі бої.

"На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону. Відбили понад 10 атак ворога у районі Авдіївки та ще 10 атак у районі східніше Степового, південно-східніше Сєвєрного та південніше Первомайського Донецької області", - зазначив він.

Ковальов наголосив, що за минулу добу ЗСУ відбили по 10 атак на Мар'їнському та Куп'янському напрямках, стримують ворога біля Вербового Запорізької області, а також на Лиманському напрямку.

"Сили оборони продовжують стримувати потужний наступ противника у районах Макіївки Луганської області, Торського і Серебрянського лісництва Донецької області, де українські воїни відбили 15 атак ворога", - підкреслив Ковальов.

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Наступ РФ на Авдіївку

Останніми днями російські загарбники активізували наступальні дії біля Авдіївки. Також епіцентрами боїв залишаються Бахмут та лінія Куп'янськ-Лиман.

При цьому окупанти також масовано обстрілюють Авдіївку та сусідні населені пункти. Сили оборони зазначають, що росіяни намагаються оточити місто.

Чому ворог штурмує "ворота до Донецька" і чому Авдіївка важлива для окупантів - у матеріалі РБК-Україна.