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Окупанти активізувались на Харківському напрямку після "затишшя" зранку

Фото: як змінилася ситуація на Харківському напрямку зранку 19 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Після "затишшя", яке спостерігалося з ранку 19 травня на Харківському напрямку, окупанти знову активізувалися. Ворог уже встиг сім разів штурмувати позиції ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"На Харківському напрямку окупанти дещо активізувалися - тут на даний час відбулося сім бойових зіткнень. Ситуація динамічна, противник намагається потіснити підрозділи Сил  оборони поблизу Вовчанська, сіл Стариця, Липці", - йдеться у повідомленні.

Крім того, біля села Лук’янці загарбники завдали авіаційного удару, застосувавши п’ять КАБів.

"Українські військові тримають оборону, ведуть вогонь у відповідь та контратакують на окремих ділянках", - зазначають у Генштабі, описуючи ситуацію на 13:30.

Куп'янський напрямок

На Куп’янському напрямку ворожа авіація завдавала ударів в районі Петропавлівки, інформація уточнюється.

"Станом на цей час українські воїни відбили чотири атаки, ще дві - тривають. Бої мали місце біля Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки. Загарбники зазнають втрат, інформація про які уточнюється", - додали у прес-службі військового командування.

Ситуація на Харківському напрямку

Зранку 19 травня в Генштабі відзначали, що активність окупантів на Харківському напрямку помічена не була. При цьому ЗСУ тримають усі дії загарбників під вогневим контролем.

Зокрема, в Інституті вивчення війни вважають, що незважаючи на те, що російські війська всю останню добу продовжували наступ у районах села Липці та Волчанська, але лінія фронту не змінилася.

При цьому окупанти віддають пріоритет захопленню Вовчанська, бо це дозволить отримати тактичну перевагу для прямування у Харківській області.

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