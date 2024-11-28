Окупанти у 2022 році вивозили полонених у фільтраційний табір у Білорусі, - ЗМІ

Журналісти розслідувального центру поспілкувалися з українцем Владиславом Ягодинським, мешканцем села Оране Київської області. Він розповів, що 2022 року окупанти вивезли його з братом на територію Білорусі.

"Я вже зрозумів, коли мене перевели на прикордонну службу. Там були прикордонники, і я в них запитав (де ми знаходимося - ред.). І вони сказали: "Білорусь, Наровля", - додав хлопець.

При цьому український військовий Богдан Лисенко, який потрапив у полон приблизно в той же час, як і брати Ягодинські, теж стверджує, що його відвезли до білоруського міста Наровля.

Там, за словами захисника, їх утримували у великому колгоспі, де були не лише військові, а й цивільні. Їх допитували та били.

Примітно, що табір навіть потрапив у сюжет пропагандистського НТВ. Але там зазначено, що відеоряд зняли начебто на території України.

Білоруський розслідувальний центр стверджує, що фільтраційний табір у Наровлі обладнали на території у володінні ТОВ "Прип'ятський альянс", що входить до структури Білкоопспілки Ради міністрів РБ.