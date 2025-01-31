Окупанти за 2 км від Мирнограда: жителів міста закликають евакуюватися

Російські окупанти перебувають вже за 2 км від міста Мирноград Покровського району. Поліцейські закликають жителів міста евакуюватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.
Як повідомляється, у Мирнограді залишилося близько трьох тисяч людей, які виживають під обстрілами. Мікрорайони на околицях росіяни розбили вщент. Електрики, питної води, газу немає.
"Найважливіша місія поліцейських у прифронтовому місті - допомога людям. Цим займаються евакуаційні екіпажі та групи реагування патрульної поліції. Вони доставляють поранених у лікарні, привозять гуманітарну допомогу: продукти та питну воду. Підгодовують і покинутих тварин", - зазначили у Нацполіції.
Також слідчо-оперативні групи фіксують наслідки ворожих атак. Обходять квартири, встановлюють власників, щоб потім люди могли оформити допомогу у зв’язку з руйнуванням житла.
Нагадаємо, останні місяці окупанти намагаються прорвати оборону на Покровському напрямку. Ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту. Там щодня відбувається близько половини всіх бойових зіткнень.
Нещодавно речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів про те, що російські окупанти змінили свою тактику наступу на Покровськ. Тепер замість того, щоб атакувати місто в лоб, вони намагаються оточити його.
Як розповіли вчора у Нацгвардії, окупанти просунулися до південного флангу Покровська. Там ворог здійснює атаки на позиції Сил оборони.
За даними Генштабу, протягом минулої доби на Покровському напрямку ЗСУ відбили 71 атаку росіян. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Водяне Друге, Новоторецьке й не тільки.
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