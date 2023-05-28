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Окупанти 18 разів обстріляли прикордоння Сумської області за день

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Сумська область, Неділя 28 травня 2023 00:44
Окупанти 18 разів обстріляли прикордоння Сумської області за день Фото: у Сумській ОВА розповіли про російські обстріли за добу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти обстріляли на Сумщині прикордонні райони 18 разів протягом минулого дня. Під удари загарбників потрапили шість громад.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Сумської обласної військової адміністрації.

Так, упродовж суботи на прикордонні Сумської області було зафіксовано 88 вибухів.

Під атаки росіян потрапили Великописарівська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська громади у регіоні.

  • По території Великописарівської громади ворожий гелікоптер здійснив пуск ракет (6 виходів) та мінометний обстріл (2 вибухи).
  • По території Юнаківської громади війська РФ били із САУ (3 вибухи) та мінометів (12 вибухів).
  • По території Миропільської громади росіяни обстрілювали із мінометів (11 вибухів).
  • У Хотінськй громаді було зафіксовано обстріл з міномета (4 вибухи). Також росіяни з вертольота для удару використали НУРС.
  • По території Білопільської громади противник для обстрілу використав міномети (12 вибухів), артилерію (10 вибухів) та АГС (15 пострілів).
  • По території Краснопільської громади війська РФ били з міномета (5 вибухів).

За попередніми даними, внаслідок ворожих атак обійшлося без жертв та руйнувань.

Атаки війск РФ по Сумській області

Росіяни обстрілюють прикордоння Сумської області регулярно, і регіон щоденно під атаками російських військ через те, що щільно примикає до території РФ у районах Курської, Брянської та Бєлгородської областей.

Так, наприклад, на ранок п'ятниці, 26 березня, відомо про 57 вибухів на території цього регіону, які сталися під час 6 обстрілів прикордонних громад.

Раніше повідомлялося, що прикордонну зону в Сумській області дозволили відвідувати тільки з військовими.

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