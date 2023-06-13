Окупанти 12 разів за день обстріляли прикордоння Сумської області: названі наслідки

Російські окупанти обстріляли прикордонні райони Сумської області 12 разів за день, атакувавши 7 територіальних громад. Внаслідок ударів противника були пошкоджені цивільні та інфраструктурні об'єкти.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію в Telegram.
Так, протягом понеділка, 12 червня, війська РФ обстрілювали Юнаківську, Есманську, Краснопільську, Ворожбянську, Новослобідську, Білопільську та Великописарівську громади. Тут були зафіксовані 55 вибухів.
Дані про атаки:
Сумська область регулярно зазнає ворожих обстрілів і ударів з території РФ. Окупанти для своїх атак часто застосовують міномети, САУ, АГС, артилерію, завдають з вертольотів ракетних ударів (НУРС), а також використовують дрони-камікадзе, здійснюють авіаудари.
Так, учора, 11 червня, внаслідок ворожих ударів по прикордонних районах Сумської області було пошкоджено багатоповерхівки та ЛЕП.
А в ніч на неділю, 11 червня, російські окупанти атакували Сумську область "Шахедами", і в результаті атак були поцілені цивільні об'єкти.
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