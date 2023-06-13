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Окупанти 12 разів за день обстріляли прикордоння Сумської області: названі наслідки

Фото: у Сумській ОВА розповіли про російські обстріли за добу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти обстріляли прикордонні райони Сумської області 12 разів за день, атакувавши 7 територіальних громад. Внаслідок ударів противника були пошкоджені цивільні та інфраструктурні об'єкти.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію в Telegram.

Так, протягом понеділка, 12 червня, війська РФ обстрілювали Юнаківську, Есманську, Краснопільську, Ворожбянську, Новослобідську, Білопільську та Великописарівську громади. Тут були зафіксовані 55 вибухів.

Дані про атаки:

  • По території Юнаківської громади росіяни били із САУ (1 вибух).
  • Есманську громаду також обстрілювали з артилерії (5 вибухів). Тут було пошкоджено виробничі приміщення приватного підприємства, лінія електропередач.
  • По території Краснопільської громади війська РФ били з артилерії (4 вибухи) та АГС (20 вибухів).
  • Ворожбянська громада була обстріляна ворогом зі ствольної артилерії (4 вибухи).
  • На територію Новослобідської громади росіяни скинули 7 мін.
  • Війська РФ обстрілювали з мінометів територію Білопільської громади (7 вибухів).
  • Під мінометний обстріл потрапила і Великописарівська громада (2 вибухи). В результаті було пошкоджено 1 приватний житловий будинок, гараж та ЛЕП.

Обстріл військами РФ Сумської області

Сумська область регулярно зазнає ворожих обстрілів і ударів з території РФ. Окупанти для своїх атак часто застосовують міномети, САУ, АГС, артилерію, завдають з вертольотів ракетних ударів (НУРС), а також використовують дрони-камікадзе, здійснюють авіаудари.

Так, учора, 11 червня, внаслідок ворожих ударів по прикордонних районах Сумської області було пошкоджено багатоповерхівки та ЛЕП.

А в ніч на неділю, 11 червня, російські окупанти атакували Сумську область "Шахедами", і в результаті атак були поцілені цивільні об'єкти.

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Сумська областьВійна Росії проти України