Окупанти 12 разів за день обстріляли прикордоння Сумської області: названі наслідки

Так, протягом понеділка, 12 червня, війська РФ обстрілювали Юнаківську, Есманську, Краснопільську, Ворожбянську, Новослобідську, Білопільську та Великописарівську громади. Тут були зафіксовані 55 вибухів.

Дані про атаки:

По території Юнаківської громади росіяни били із САУ (1 вибух).

Есманську громаду також обстрілювали з артилерії (5 вибухів). Тут було пошкоджено виробничі приміщення приватного підприємства, лінія електропередач.

По території Краснопільської громади війська РФ били з артилерії (4 вибухи) та АГС (20 вибухів).

Ворожбянська громада була обстріляна ворогом зі ствольної артилерії (4 вибухи).

На територію Новослобідської громади росіяни скинули 7 мін.

Війська РФ обстрілювали з мінометів територію Білопільської громади (7 вибухів).

Під мінометний обстріл потрапила і Великописарівська громада (2 вибухи). В результаті було пошкоджено 1 приватний житловий будинок, гараж та ЛЕП.

Обстріл військами РФ Сумської області

Сумська область регулярно зазнає ворожих обстрілів і ударів з території РФ. Окупанти для своїх атак часто застосовують міномети, САУ, АГС, артилерію, завдають з вертольотів ракетних ударів (НУРС), а також використовують дрони-камікадзе, здійснюють авіаудари.

Так, учора, 11 червня, внаслідок ворожих ударів по прикордонних районах Сумської області було пошкоджено багатоповерхівки та ЛЕП.

А в ніч на неділю, 11 червня, російські окупанти атакували Сумську область "Шахедами", і в результаті атак були поцілені цивільні об'єкти.