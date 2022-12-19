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Оккупантам не спится. В Мелитополе прозвучало два громких взрыва

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Мелитополь, Понедельник 19 декабря 2022 23:26
Оккупантам не спится. В Мелитополе прозвучало два громких взрыва Фото: в Мелитополе раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В понедельник, 19 декабря, в Мелитополе прозвучало два громких взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию городского головы Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

Он отметил, что взрывы были такой силы, что они были слышны в разных районах города.

"Оккупантам Мелитополя снова не спится. В разных районах города было слышно 2 громких взрыва. Наверняка орки проверяют готовность новогодних салютов. А мы проверяем, что не так у русни", - написал он.

Напомним, что сегодня в Мелитополе уже раздавался взрыв. Он был такой силы, что его было слышно в разных районах города.

Ранее сообщалось, что украинским военным удалось атаковать несколько важных объектов оккупантов в захваченном Мелитополе. Среди них есть база аналитиков ФСБ и радиолокационная станция.

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