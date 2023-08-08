Окупант поскаржився мамі, що на війну відправляють хворих і незрячих росіян (перехоплення)

Хворі та незрячі на війні проти України

"Мам, тут таке коїться, я тобі кажу, у нас мужик є. Йому робили операцію у Москві, якісь пружини ставили у серце, а йому кажуть, що він придатний до служби", - поскаржився росіянин.

Також він пояснив, що був випадок зі сліпим військовим, який фактично далі своїх рук нічого не бачив. Проте і його визнали придатним для війни проти України.

Нерівномірні виплати серед російських окупантів

"Я не на передовій, я на другій лінії оборони", - сказав окупант.

За його словами, рівняти росіян та його не варто. Бо фактично він відноситься до 1-ого російського корпусу, саме тому виплати за участь у війні проти України виходять різними.

Окупант намагався запевнити свою матір, що продовжувати захоплювати українські землі він планує, проте його турбує лише безлад у документах та нерівні права серед своїх військових.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов окупантів зі своїми рідними чи друзями. Під час таких розмов росіяни розповідають про реальний стан справ на війні проти України, скаржаться на великі втрати та низькі виплати.

Раніше ми публікували, що дружина російського військового розповіла, що з кожним днем ситуація на фронті для окупантів погіршується.

Також у лавах російських окупантів зростає паніка та невдоволення. Вони не хочуть виконувати накази командування та записують жалісливі відео.