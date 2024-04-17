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Окупант у Лисичанську розстріляв двох чоловіків. ЗМІ повідомили, що він мав судимість

Лисичанськ, Середа 17 квітня 2024 17:10
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Окупант у Лисичанську розстріляв двох чоловіків. ЗМІ повідомили, що він мав судимість Архівне фото: окупант у Лисичанську розстріляв двох людей (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У тимчасово окупованому Лисичанську (Луганська область) п'яний російський військовий з автомата розстріляв двох людей. Раніше загарбник мав судимість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

Видання вказує, що трупи з вогнепальними пораненнями двох жителів Лисичанська знайшли в будинку на провулку Червоному. Серед загиблих вказуються 51-річний Андрій Тонченко і 34-річний Віктор Барвінок.

Пізніше за підозрою у вбивстві затримали 57-річного російського військовослужбовця Василя Сажина. Він заявив, що розпивав із місцевими жителями алкоголь, а потім вони посварилися, і він розстріляв обох чоловіків з автомата.

Видання з'ясувало, що окупант служить у підрозділі "Шторм", раніше він був судимий за розбій, ДТП із постраждалими і крадіжки.

Окупанти вбивають цивільних і військовополонених

Російські війська неодноразово розстрілювали людей в окупації, а також українських воїнів, які здавалися в полон.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що двоє військових РФ розстріляли трьох цивільних у тимчасово окупованому селі Кохани під Херсоном.

Також після виходу ЗСУ з Авдіївки стало відомо про розстріл кількох полонених українських воїнів російськими військами.

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