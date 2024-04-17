Окупант у Лисичанську розстріляв двох чоловіків. ЗМІ повідомили, що він мав судимість
У тимчасово окупованому Лисичанську (Луганська область) п'яний російський військовий з автомата розстріляв двох людей. Раніше загарбник мав судимість.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.
Видання вказує, що трупи з вогнепальними пораненнями двох жителів Лисичанська знайшли в будинку на провулку Червоному. Серед загиблих вказуються 51-річний Андрій Тонченко і 34-річний Віктор Барвінок.
Пізніше за підозрою у вбивстві затримали 57-річного російського військовослужбовця Василя Сажина. Він заявив, що розпивав із місцевими жителями алкоголь, а потім вони посварилися, і він розстріляв обох чоловіків з автомата.
Видання з'ясувало, що окупант служить у підрозділі "Шторм", раніше він був судимий за розбій, ДТП із постраждалими і крадіжки.
Окупанти вбивають цивільних і військовополонених
Російські війська неодноразово розстрілювали людей в окупації, а також українських воїнів, які здавалися в полон.
Нещодавно ЗМІ повідомляли, що двоє військових РФ розстріляли трьох цивільних у тимчасово окупованому селі Кохани під Херсоном.
Також після виходу ЗСУ з Авдіївки стало відомо про розстріл кількох полонених українських воїнів російськими військами.
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