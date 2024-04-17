Оккупант в Лисичанске расстрелял двух мужчин. СМИ сообщили, что он имел судимость
Во временно оккупированном Лисичанске (Луганская область) пьяный российский военный из автомата расстрелял двух человек. Ранее захватчик имел судимость.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.
Издание указывает, что трупы с огнестрельными ранениями двух жителей Лисичанска нашли в доме на переулке Красном. Среди погибших указываются 51-летний Андрей Тонченко и 34-летний Виктор Барвинок.
Позже по подозрению в убийстве задержали 57-летнего российского военнослужащего Василия Сажина. Он заявил, что распивал с местными жителями алкоголь, а потом они поссорились, и он расстрелял обоих мужчин из автомата.
Издание выяснило, что оккупант служит в подразделении "Шторм", ранее он был судим за разбой, ДТП с пострадавшими и кражи.
Оккупанты убивают гражданских и военнопленных
Российские войска неоднократно расстреливали людей в оккупации, а также украинских воинов, которые сдавались в плен.
Недавно СМИ сообщали, что двое военных РФ расстреляли троих гражданских во временно оккупированном селе Коханы под Херсоном.
Также после выхода ВСУ из Авдеевки стало известно о расстреле нескольких пленных украинских воинов российскими войсками.
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