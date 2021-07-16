С октября украинцы старше 75 лет будут получать дополнительные выплаты, - Шмыгаль

По словам Шмыгаля, в марте этого года провели индексацию для большинства украинских пенсионеров. Рост пенсий на 11% коснулся почти 8 млн человек.

Глава Кабинета министров напомнил, что в прошлом году правительство впервые ввело программу доплат пенсионерам старше 80 лет. Теперь они ежемесячно дополнительно получают по 500 гривен.

"Глава правительства отметил, что 1 октября так же впервые будут введены дополнительные выплаты по 400 грн для пенсионеров старше 75 лет. Премьер-министр напомнил, что на заседании правительства 14 июля было принято решение о повышении пенсий для военных", - говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что доплаты по 2 тысячи гривен будут начислены людям уже за июль. В целом такие доплаты коснутся почти 400 тысяч украинцев.

"И это справедливая сумма с учетом того, что выплаты другим пенсионерам индексировались, а военным пенсионерам - нет", - сказал премьер.

Он добавил, что Кабмин продолжает совместно с профильным комитетом парламента работать над тем, чтобы запустить накопительную пенсионную систему.