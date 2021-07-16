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З жовтня українці старше 75 років отримуватимуть додаткові виплати, - Шмигаль

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Україна, П'ятниця 16 липня 2021 11:41
З жовтня українці старше 75 років отримуватимуть додаткові виплати, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з жовтня українці старше 75 років отримуватимуть додаткові пенсійні виплати. Розмір виплати складе 400 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

За словами Шмигаля, у березні цього року провели індексацію для більшості українських пенсіонерів. Зростання пенсій на 11% торкнулося майже 8 млн людей.

Глава Кабінету міністрів нагадав, що торік уряд вперше запровадив програму доплат пенсіонерам, які старше 80 років. Тепер вони щомісяця додатково отримують по 500 гривень.

"Очільник уряду наголосив, що 1 жовтня так само вперше буде запроваджено додаткові виплати по 400 грн для пенсіонерів старше 75 років. Прем’єр-міністр нагадав, що на засіданні Уряду 14 липня було ухвалено рішення про підвищення пенсій для військових", - сказано у повідомленні.

Шмигаль зазначив, що доплати по 2 тисячі гривень будуть нараховані людям уже за липень. Загалом такі доплати торкнуться майже 400 тисяч українців.

"І це справедлива сума з огляду на те, що виплати іншим пенсіонерам індексувалися, а військовим пенсіонерам - ні", - сказав прем'єр.

Він додав, що Кабмін продовжує спільно з профільним комітетом парламенту працювати над тим, щоб запустити накопичувальну пенсійну систему.

Як писало РБК-Україна, середній розмір пенсії на 1 липня 2021 року в Україні склав 3 778,78 гривні. За квартал розмір пенсій зріс на 54,13 гривні або на 1,45%.

Так, у середині липня КМУ прийняв постанову про матеріальну підтримку осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб. На ці цілі з державного бюджету в липні-грудні 2021 року треба 5,3 млрд гривень.

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