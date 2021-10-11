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На октябрьском саммите с ЕС обсудят создание военной учебной миссии в Украине

Автор: Милан Лелич

Во вторник, 12 октября в Киеве состоится саммит Украина-ЕС. Во время которого, в частности, планируется обсудить запрос Киева о создании военной тренировочной миссии Евросоюза в Украине.

Об этом журналистам РБК-Украина сообщил один из высоких чиновников ЕС.

По его словам, в сентябре в Украину уже приезжала оценочная миссия из ЕС, чтобы предварительно проанализировать ситуацию.

Сейчас итоги ее работы анализируются, в первой половине ноября Комитет по вопросам политики и безопасности Совета ЕС вновь вернется к этому вопросу.

"Нужен более всесторонний анализ, чтобы понять, как лучше всего мы могли бы помочь Украине", - сказал представитель ЕС.

Напомним, на октябрьском саммите Украина-ЕС также будут подписаны три соглашения, в частности, об общем авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом - "открытое небо".

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