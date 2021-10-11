На октябрьском саммите с ЕС обсудят создание военной учебной миссии в Украине

По его словам, в сентябре в Украину уже приезжала оценочная миссия из ЕС, чтобы предварительно проанализировать ситуацию.

Сейчас итоги ее работы анализируются, в первой половине ноября Комитет по вопросам политики и безопасности Совета ЕС вновь вернется к этому вопросу.

"Нужен более всесторонний анализ, чтобы понять, как лучше всего мы могли бы помочь Украине", - сказал представитель ЕС.