На жовтневому саміті з ЄС обговорять створення військової навчальної місії в Україні

За його словами, у вересні в Україну вже приїжджала оцінювальна місія з ЄС, щоб попередньо проаналізувати ситуацію.

Наразі підсумки її роботи аналізуються, в першій половині листопада Комітет з питань політики і безпеки Ради ЄС знову повернеться до цього питання.

"Потрібен більш всебічний аналіз, щоб зрозуміти, як найкраще ми могли б допомогти Україні", - сказав представник ЄС.