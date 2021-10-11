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На жовтневому саміті з ЄС обговорять створення військової навчальної місії в Україні

Автор: Мілан Лєліч

У вівторок, 12 жовтня у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС. Під час якого, зокрема, планується обговорити запит Києва про створення військової тренувальної місії Євросоюзу в Україні.

Про це журналістам РБК-Україна повідомив один з високих чиновників ЄС.

За його словами, у вересні в Україну вже приїжджала оцінювальна місія з ЄС, щоб попередньо проаналізувати ситуацію.

Наразі підсумки її роботи аналізуються, в першій половині листопада Комітет з питань політики і безпеки Ради ЄС знову повернеться до цього питання.

"Потрібен більш всебічний аналіз, щоб зрозуміти, як найкраще ми могли б допомогти Україні", - сказав представник ЄС.

Нагадаємо, на жовтневому саміті Україна-ЄС також будуть підписані три угоди, зокрема, про спільний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом - "відкрите небо".

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