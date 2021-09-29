В октябре украинцев ждут четыре выходных подряд и рабочая суббота

Таким образом, в Украине будет четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября. Однако на следующей неделе суббота, 23 октября, будет рабочей.

kalendari.co.ua

Согласно решению НБУ, в период с 14 до 17 октября 2021 года межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться датой банковского дня 18 октября 2021 года.

Как отметили в НБУ, 15 октября 2021 года банки, в случае необходимости, могут осуществлять кассовые операции. Кроме того, банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными различных номиналов для обслуживания клиентов.