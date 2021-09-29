У жовтні на українців чекають чотири вихідних поспіль та робоча субота

Таким чином, в Україні буде чотири вихідні дні поспіль - з 14 по 17 жовтня. Однак наступного тижня субота, 23 жовтня, буде робочою.

kalendari.co.ua

Згідно з рішенням НБУ, в період з 14 до 17 Жовтня 2021 року міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуться датою банківського дня 18 жовтня 2021 року.

Як зазначили в НБУ, 15 Жовтня 2021 року банки, у разі необхідності, можуть здійснювати касові операції. Крім того, банки повинні забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.