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"Метинвест" обеспечил поставки каждой четвертой тонны кислорода в больницы Украины

Автор: Артем Горовенко

Предприятия группы "Метинвест" обеспечили поставки каждой четвертой тонны кислорода в украинские больницы для спасения жизни пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Предприятия "Метинвеста" усилили помощь государству в октябре: когда два производящих медицинский кислород предприятия были остановлены на ремонт, "Метинвест" начал бесплатно отгружать кислород нуждающимся в нем больницам. Сегодня "Метинвест" поставляет кислород в больницы уже 14 регионов Украины", - сообщила компания, отметив, что география поставок расширяется с каждым днем и вскоре кислород "Метинвеста" начнут получать больницы Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Комбинаты группы Рината Ахметова и Вадима Новинского - ММК имени Ильича, Азовсталь, Запорожсталь и ДКХЗ - бесплатно отгружают больницам до 100 тонн кислорода в сутки.

Если в октябре группа поставила больницам 1740 тонн кислорода, то за первые две недели ноября на лечение больных коронавирусом предприятия направили 1340 тонн.

Всего же за октябрь и первую половину ноября "Метинвест" направил больницам 3080 тонн кислорода.

Напомним, в понедельник, 15 ноября, президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что мы прошли пик этой волны заболеваемости, и медицинская система начинает дышать легче.

"У нас достаточно кислорода, чтобы дышать легче было всем заболевшим", - заявил президент.

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