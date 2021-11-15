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"Метінвест" забезпечив постачання кожної четвертої тонни кисню до лікарень України

Автор: Артем Горовенко

Підприємства групи "Метінвест" забезпечили постачання кожної четвертої тонни кисню в українські лікарні для порятунку життя пацієнтів з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Підприємства "Метінвесту" посилили допомогу державі в жовтні: коли два виробляють медичний кисень підприємства були зупинені на ремонт, "Метінвест" почав безплатно відвантажувати кисень нужденним в ньому лікарням. Сьогодні "Метінвест" поставляє кисень в лікарні вже 14 регіонів України", - повідомила компанія, зазначивши, що географія поставок розширюється з кожним днем і незабаром кисень "Метінвесту" почнуть отримувати лікарні Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Комбінати групи Ріната Ахметова і Вадима Новинського - ММК імені Ілліча, Азовсталь, Запоріжсталь і ДКХЗ - безплатно відвантажують лікарням до 100 тонн кисню на добу.

Якщо в жовтні група поставила лікарням 1740 тонн кисню, то за перші два тижні листопада на лікування хворих коронавірусом підприємства направили 1340 тонн.

Всього ж за жовтень і першу половину листопада "Метінвест" направив лікарням 3080 тонн кисню.

Нагадаємо, у понеділок, 15 листопада президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що ми пройшли пік цієї хвилі захворюваності, і медична система починає дихати легше.

"У нас достатньо кисню, щоб дихати легше було всім хворим", - заявив президент.

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