В октябре МАУ запустит новые международные рейсы

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 1 октября запустит пять новых международных рейсов из Киева. Пассажиры, которые приобретут билеты с 16 сентября включительно, смогут бесплатно неоднократно менять дату вылета в течение срока действия авиабилета.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

"С 1 октября, после прекращения ограничений для иностранцев, МАУ предлагает своим пассажирам удобные стыковки, а также добавляет новые рейсы. Таким образом у пассажиров появится возможность расширить географию путешествий по Европе и Ближнему Востоку не только в период ограничений, но и после его окончания", - говорится в сообщении.

Таким образом, авиакомпания запустит рейсы из Киева до Брюсселя, Дюссельдорфа, Лондона, Праги и Баку. Также МАУ предлагает ряд стыковочных рейсов. В частности, через Киев до Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Милана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги, Каир, Баку, Еревана, Стамбула, Тель-Авива.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с запретом на въезд в Украину иностранцам авиакомпания МАУ отменяет ряд рейсов.

Кроме того, РБК-Украина писало, что авиакомпания Ryanair увеличит количество рейсов Киев - Берлин с конца октября.