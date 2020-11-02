Октябрь стал самым теплым в Киеве за 140 лет

Фото: осень в Киеве (РБК-Украина)

Средняя температура октября текущего года стала самой высокой в Киеве за 140-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений. Среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила +12,5 градуса, что выше климатической нормы на 4,4 градуса.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Теплее всего было 4 октября, когда максимальная температура воздуха после полудня достигла +22 градусов. Холоднее всего было 21 октября. Тогда минимальная температура под утро опустилась до +2,5 градуса.

"Характерной особенностью этого года в столице было то, что метеорологическое лето впервые продолжалось так долго, до 14 октября. В октябре было зафиксировано 4 температурных рекорда", - говорится в сообщении.

Напомним, метеорологическая осень в 2020 году пришла в Киев только на Покров. Среднесуточная температура воздуха в Киеве 15 октября снизилась ниже 15 градусов тепла до 12,3 градуса. Таким образом, метеорологическая осень пришла Киев позднее всего истории. До этого позднее всего она приходила в столицу 7 октября в 1999 году.

Кроме того, ночь на среду, 14 октября, в Киеве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений. Температура не опустилась ниже 14,5 градуса тепла. Это был четвертый температурный рекорд в столице с начала октября.