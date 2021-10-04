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"Октагон-Аутдор" требует от СБУ закрыть сфальсифицированное дело против компании

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Киев, Понедельник 04 октября 2021 12:49
"Октагон-Аутдор" требует от СБУ закрыть сфальсифицированное дело против компании Фото: "Октагон-Аутдор" требует от СБУ закрыть сфальсифицированные дела (ssu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Оператор наружной рекламы "Октагон-Аутдор", что принадлежит европейскому инвестору, призвали Службу безопасности Украины закрыть дело против компании. Они считают ее фальсифицированной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на странице компании в Facebook.

Компания также обратилась в органы Европейского Союза.

"Мы чувствуем огромную поддержку внутри Украины и со стороны международного сообщества. Наша компания неоднократно опровергала заявление СБУ о якобы работе на оккупированных территориях. Наоборот - с 2014 г. "Октагон-Аутдор" за свой счет провел много рекламных кампаний против оккупантов. Мы бесплатно размещаем наружную рекламу в поддержку нашей армии, Нацгвардии и СБУ", - говорится в заявлении.

В компании пообещали "сделать все, чтобы юридически снять безосновательные обвинения".

"Компания обратилась в СБУ для скорейшего закрытия этого фальсифицированного дела. Надеемся, что руководство СБУ уже разобралось и готово восстановить законность. Этот скандал вышел на международный уровень и не идет на пользу имиджу страны и СБУ. Мы готовы сделать и другие законные шаги, включая защиту своей чести, достоинства и деловой репутации в судебном порядке", - отметили в компании.

Стоит отметить, что ранее посольство Чехии в Украине направило обращение главе СБУ и секретарю СНБО относительно этой ситуации.

Как писало РБК-Украина, инвестор "Октагон-Аутдор" прогнозирует международный скандал в случае, если решением СНБО без суда у иностранного инвестора будет отобрана его собственность.

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